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🔴 تفوق نسبي للريال على ليفربول .. ولقب سابق للريدز على حساب الملكي
2018/05/03 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تقابل فريقي ريال مدريد وليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا في خمس مواجهات ماضية، نجح الملكي في الفوز 3 مرات مسجلاً 8 أهداف، فيما تغلب الريدز مرتين مسجلاً هدفين، منهما مرة في نهائي دوري الأبطال عام 1981.

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