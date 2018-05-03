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كلوب - مباراة مجنونة وتأهل تاريخي مستحق
2018/05/03 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال المدرب الألماني: "إنها مباراة مجنونة، بدأنا بطريقة رائعة ثم تعادلوا بطريقة غريبة وسهلة، عدنا وتقدمنا لكنهم لعبوا كل أوراقهم وسجلوا هدفين، أنهم فريق قوي جداً لذلك أنا سعيد بما قدمه اللاعبين في هذا الملعب الصعب".

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