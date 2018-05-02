موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي

2018/05/03 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يفتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول وتشيلسي يوم الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 19 شعبان 1439 هجرياً، وسيكون هذا اللقاء في إطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





سيدخل الريدز اللقاء وهم منتشون بتأهلهم إلى نهائي دوري الأبطال بعد الانتصار على روما بإجمالي نتيجة (7-6) في لقائي الذهاب والإياب التي شهدت قوة وإثارة بين الجانبين، بعد أن كانوا قد تأهلوا على حساب مانشستر سيتي، بعد أن استطاع أن ينتصر بنتيجة (5-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب من الدور ربع النهائي من البطولة، بينما على الصعيد المحلى يقدم ليفربول عروضاً رائعة حتى الأن بإستثناء المباراة الأخيرة التي تعادل فيها مع ستوك سيتي بنتيجة سلبية، وكان قد تعادل مع وست بروميتش بنتيجة (2-2)، ليصبح رصيد ليفربول 72 محتلاً للمركز الثالث، وبفارق خمسة نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف صاحب الـ77 نقطة، بينما يأتي الديوك في المركز الرابع برصيد 71 نقطة.



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على الجانب الأخر يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 66 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الديوك، بينما يتقدم بـ9 نقاط كاملة على أرسنال صاحب المركز السادس برصيد 57 نقطة، لن تكون المباراة سهلة فيسعى كل فريق إلى إحراز النقاط الآخيرة في المباراتين الأخيرتين من الدوري.





موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تشيلسي - ليفربول ستامفورد بريدج

الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 19 شعبان 1439 هجرياً، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

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