عباس علي العلي - الفلسفة بين ماضيها ومستقبل مفتوح على اللا حدود

2018/05/03 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من سمات عالم الفكر الفلسفي اليوم هو غياب المفاهيم الكلية للمواضيع العامة، وتنوع ثري في مصادر التفكير الفلسفي وامتداد جوهري لقضايا جديدة لم تألفها الفلسفة القديمة، وإن كانت تعرفها لكن الواقع يشير إلى أن هذه المواضيع الملتصقة بالإنسان أكثر أهمية من دراسة المنهج القديم وأعمق في أثرها الوجودي في حياة وسيرورة الوجود, فلم تعد الفلسفة اليوم تهتم بالوجودية والعقلانية والسفسطة ومقولات أفلاطون ومثالية كذا و......

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