الخارجية المغربية: نتفهم حاجة الجزائر للتضامن مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو

2018/05/03 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، اليوم الأربعاء 2 مايو/أيار، عن تفهمه لحاجة الجزائر للتضامن مع حفائها، وأن السلطات الجزائرية اعتقدت ضرورة إصدار بلاغ رسمي، حول إعلان المغرب أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

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