البنتاجون يحظر بيع هواتف صينية كونها تُشكل خطراً أمنياً

2018/05/03 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أمر البنتاجون المتاجر في القواعد العسكرية الأمريكية بالتوقف عن بيع اثنين من العلامات التجارية من الهواتف المحمولة وأجهزة المودم المصنعة في الصين كونها قد تشكل خطراً أمنياً.

وقال المتحدث باسم البنتاجون ""ديف إيستبورن"، اليوم الأربعاء، إنه يتم حالياً إزالة منتجات هواوي و"زد.تي.إيه" من سلاسل المتاجر الثلاثة التي تديرها وزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أجهزى "هواوي" و"زد.تي.إيه" قد تُشكل خطراً غير مقبول على موظفي الوزارة ومعلوماتهم وكذلك رسائلهم.

وصدرت التوجيهات بشأن إزالة أجهزة الهواتف الصينية في 25 أبريل الماضي.

وأوضح أن أعضاء الخدمة يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة التي تشكلها تلك المنتجات.

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