تفاصيل تفجير مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس

2018/05/03 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أحد شهود العيان من العاصمة الليبية طرابلس، أمس الأربعاء 2 مايو/أيار، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقر المفوضية العليا للانتخابات سبقه هجوم بواسطة أسلحة نارية من العناصر الإرهابية كانوا يستقلون سيارة من أمام مقر المفوضية.

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