فيديو| ردود الفعل على مشاركة الأمن والجيش في الانتخابات التونسية

2018/05/03 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد الانتخابات البلدية في تونس للمرة الأولى في تاريخها مشاركة الأمنيين والعسكريين، وهو ما اختلف حوله الرأي العام التونسي بين مؤيد ومعارض، فهل كانت مشاركة قوات الأمن والجيش إضافة على أول انتخابات محلية بعد الثورة؟ وهل يمكن للانتخابات البلدية والصلاحيات الجديدة أن تضيف تقدما على تسيير الشأن المحلي في تونس؟ مزيد من التفاصيل مع ضحى بوستة عضوة المجلس المركزي لحزب الجبهة الشعبية، ومنيرة الشايب الصحفية التونسية والمختصة في الشأن التونسي والمغاربي مع الإعلامي أحمد صبح في برنامج حصة مغاربية.

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