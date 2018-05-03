2018/05/03 | 02:11

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توريه يهنيء الأفارقة على الوصول لنهائي دوري الابطال

ريهام محمد / كتب في 03/05/2018 - 2:08 ص

هاي كورة – هنأ يايا توريه نجم مانشستر سيتي صلاح وماني وبينزيما على التاهل لنهائي دوري الابطال .

وقال عبر تويتر: واو! رائع ..



تهانينا لأشقائي الأفارقة صلاح ، ساديو وكريم ، جميعهم سيذهبون إلى نهائي دوري الأبطال.



عظيم أن نرى أفريقيا ممثلة بشكل جيد “.

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