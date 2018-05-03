هندرسون: سنقابل ريال مدريد ولدينا ثقة

2018/05/03 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أكد جوردان هندرسون، قائد ليفربول، أن صعودهم إلى النهائي لم يكن سهلًا، معربًا عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز.

لم نفعل ذلك بسهولة لسوء الحظ، لقد كان ذلك بمجهود رائع، في الشوط الأول أدينا جيدًا وسجلنا الأهداف".

"بشكل عام كنا تعامل مع المباراة بطريقة جيدة، قبل 10 دقائق الأخيرة، في المباراة، كنا بحاجة إلى إيقافهم انا سعيد ببلوغ النهائي".

وأكمل "كنا نعلم أن من المهم التسجيل في البداية للحصول على المبادرة، لم نكن محظوظين في الهدف الأول، لكن بشكل عام، أدينا بشكل عام، كان بإمكاننا تحقيق الأفضل، لكن في النهاية وصلنا إلى النهائي".

واختتم "لدينا مباراة في نهاية الأسبوع ضد تشيلسي، ثم مباراة ريال مدريد، سنذهب هناك ولدينا ثقة".

استطاع ليفربول عبور روما، بعدما تفوقوا عليهم بنتيجة 7-6، بعدما تجمع مباراتي الذهاب والإياب.





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