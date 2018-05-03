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#مريم نجمه - تعابير ومصطلحات جديدة - 3
2018/05/03 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه تعابير , كلمات , ومصطلحات جديدة - رقم 3 مصطلحات وتعابير جديدة ؟في العقود الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين , وبعد عصر العولمة خاصة , أدخِلَت العديد من الكلمات والمصطلحات على لغتنا العربية في أحاديثنا وتعابيرنا اليومية وأصبحت متداولة بين الناس أو في الإعلام بصورة إعتيادية ويومية تعبّرعن نمط جديد للحياة ,, صفقات منتديات تجارة أحلاف أو مؤتمرات أو مباحثات مفاوضات أو عن أج......

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