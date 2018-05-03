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أمريكا تعتزم الضغط على كوريا الشمالية بشأن انتهاك حقوق الإنسان
2018/05/03 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء 2 مايو/أيار، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإنها ستضغط من أجل محاسبة المسؤولين عنها.

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