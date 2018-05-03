تعرف علي الحكم المتوقع لنهائي دوري الابطال ..؟

2018/05/03 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – كشفت تقارير صحفية عن الحكم المتوقع الذي سيدير المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال اوروبا ، حيث سيفاضل كولينا رئيس لجنة الحكام بين ميلوراد مازيتش الحكم الصربي و بين دامير سكومينا الحكم السلوفيني لقيادة هذه المباراة .

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