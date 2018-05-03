رئيس روما يسخر من عدم تطبيق تقنية الفيديو بدوري الأبطال

2018/05/03 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويترتهكم جيمس بالوتا، رئيس نادي روما الإيطالي، من عدم استخدام تقنية حكم الفيديو، في الملاعب الأوروبية، مشيرًا إلى أن الأمر يعد مزحة ومشاكل مالية.

وشهدت مباراة أمس، بين روما وليفربول، بعد مشاكل تحكيمية، حيث تغاضى الحكم عن ركلتين صحيحتين.

وأضاف بالوتا، في تصريحات صحفية، بقوله "لقد كان واضحًا أن تقنية الفيديو مهمة في دوري أبطال أوروبا، لأنه لا يمكن أن تترك الأمور هكذا".

وأكمل "يمكنك أن ترى ذلك بنفسك لم يكن ديجكو متسللًا، سقط دخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 65 كانت هناك ركلة جزاء واضحة، من لمسة يد، وفي 87 تم جذب باتريك شيك داخل المنطقة الجزاء".

وأردف "أعلم أن الأمر صعبًا، الأمر محرج حقًا عندما تخرج بهذه الطريقة، بالمناسبة كان يجب طرد اللاعب في الدقيقة 63 ليلعبوا 10".

وأخيرًا "مرة أخرى، تهانينا لليفربول، هم نادي رائع، لكن إذا لم تطبق التقنية الفيديو، وستكون مزحة".





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