2018/05/03 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_إبريهي_علي نشر البنك الدولي تحديثا لمؤشرات الفقر نهاية نيسان، هذا العام 2018، لنسب الفقراء من مجموع السكان واعدادهم في العالم ومناطقه الجغرافية الكبرى.وفي وقت سابق ، عام 2013، اعتمدت هذه التقارير للفرد بالمعدل في اليوم 1.9 دولار امريكي متعادل القوة الشرائية عالميا PPPوباسعار عام 2011 عتبة للفقر، ويسمى خط الفقر الدولي.وتبين ان 10.7 بالمائة من سكان العالم يعيشون تحت هذا الخط، عددهم 783 مليون نسمة، ح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد إبريهي علي - الفقر في العالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد إبريهي علي - الفقر في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).