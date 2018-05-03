بالصور... جمل وخراف زرقاء في لبنان ومجلس الوزراء يصدر بيانا

2018/05/03 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى مناصرو تيار المستقبل اللبناني بالجولة التي يجريها رئيس الوزراء سعد الحريري في صيدا، أمس الأربعاء 2 مايو/أيار، حيث عمدوا إلى طلاء الجِمال والخراف باللون الأزرق، المميز لشعار تيار المستقبل، لنحرها أمام المسؤولين.

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