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بالصور... جمل وخراف زرقاء في لبنان ومجلس الوزراء يصدر بيانا
2018/05/03 | 03:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتفى مناصرو تيار المستقبل اللبناني بالجولة التي يجريها رئيس الوزراء سعد الحريري في صيدا، أمس الأربعاء 2 مايو/أيار، حيث عمدوا إلى طلاء الجِمال والخراف باللون الأزرق، المميز لشعار تيار المستقبل، لنحرها أمام المسؤولين.

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