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احتفال جنوني للاعبي ليفربول بالتأهل لنهائي الأبطال
2018/05/03 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أحتفال جنوني فجره لاعبي ليفربول الإنجليزي في غرفة خلع الملابس ، عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عام، بعد الفوز على روما في نصف نهائي الشامبيونزليج بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7 – 6 ، وشهدت غرفة خلع الملابس رقص وغنا من لاعبي ليفربول والتقاط الصور التذكارية بملعب الأوليمبكو .

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