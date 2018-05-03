احتفال جنوني للاعبي ليفربول بالتأهل لنهائي الأبطال

2018/05/03 | 04:10

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هاي كورة – أحتفال جنوني فجره لاعبي ليفربول الإنجليزي في غرفة خلع الملابس ، عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عام، بعد الفوز على روما في نصف نهائي الشامبيونزليج بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7 – 6 ، وشهدت غرفة خلع الملابس رقص وغنا من لاعبي ليفربول والتقاط الصور التذكارية بملعب الأوليمبكو .

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