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#هيام محمود - آه يا عراق .... 2 ..
2018/05/03 | 04:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود لِنَقُلْ أشعارًا يَتذوّقُهَا العُشَّاقْاِسمعْ يا عراقْعن حبيبتي مهد كلّ الأشواقْعلقمٌ حبُّهَا شُهْدِيُّ المذاقْفيهِ مثليةٌ أنا ربَّةُ سحاقْ ( * )رغم أنها بدويةٌ عشقَتْ شُذَّاذَ الآفاقْولا تَستَحِقُّ منّي غير الحجر والبصاقْ !أبكيها يا عراقْ !أبكيها دمًا وألمي لا يُطاقْ !أبكيها حُمَمًا سَالَتْ......

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