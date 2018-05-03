هيام محمود - آه يا عراق .... 2 ..

2018/05/03 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيام_محمود لِنَقُلْ أشعارًا يَتذوّقُهَا العُشَّاقْاِسمعْ يا عراقْعن حبيبتي مهد كلّ الأشواقْعلقمٌ حبُّهَا شُهْدِيُّ المذاقْفيهِ مثليةٌ أنا ربَّةُ سحاقْ ( * )رغم أنها بدويةٌ عشقَتْ شُذَّاذَ الآفاقْولا تَستَحِقُّ منّي غير الحجر والبصاقْ !أبكيها يا عراقْ !أبكيها دمًا وألمي لا يُطاقْ !أبكيها حُمَمًا سَالَتْ......

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