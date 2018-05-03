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لأول مرة في عهد ترامب... نقل سجين بغوانتانامو ووصوله السعودية
2018/05/03 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السلطات الأمريكية، مساء أمس الأربعاء 2 مايو/أيار، عن أول عملية نقل لسجين من مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يخفض عدد النزلاء في المنشأة التي لمح ترامب إلى رغبته في نقل سجناء إليها مجددا.

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