2018/05/03 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس 3 مايو/أيار، أن روسيا غاضبة بسبب عدم رغبة واشنطن النظر بشكل موضوعي بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، وكذلك بالصمت فيما يتعلق بتجميد التحقيق في الأحداث المأساوية التي جرت في أوديسا، عام 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الروسية في واشنطن تعلق على ذكرى مأساة أوديسا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الروسية في واشنطن تعلق على ذكرى مأساة أوديسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).