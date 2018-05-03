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السفارة الروسية في واشنطن تعلق على ذكرى مأساة أوديسا
2018/05/03 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس 3 مايو/أيار، أن روسيا غاضبة بسبب عدم رغبة واشنطن النظر بشكل موضوعي بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، وكذلك بالصمت فيما يتعلق بتجميد التحقيق في الأحداث المأساوية التي جرت في أوديسا، عام 2014.

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