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السعودية توافق على افتتاح فرع للمصرف التجاري العراقي في الرياض
2018/05/03 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

أعلن المصرف العراقي للتجارة “TBI“، الخميس، عن موافقة مؤسسة النقد السعودية على افتتاح فرع للمصرف في الرياض لتكثيف التعاون المالي والنقدي بين البلدين، فيما أكد سعيه لافتتاح فرع له في تركيا بعد أن نجح في افتتاح مكتب له في سوق ابو ظبي المالي العالمي.

وقال مدير المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مؤسسة النقد السعودية أبلغت محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بالموافقة على افتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة في الرياض لتكثيف التعاون المالي والنقدي والاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة العلاق في اجتماعات صندوق النقد العربي الذي عقد مؤخرا في تونس”.

وأوضح الهيمص، أن “المصرف حاليا ينتظر حصول الموافقة بشكل رسمي كي يتسنى له افتتاح الفرع هناك”.

وأضاف الهيمص، أن “مجلس ادارة المصرف العراقي للتجارة، وافق مؤخرا على افتتاح فرع للمصرف في تركيا لاسيما إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، منوها بأن “هذه الخطوات تأتي بعد نجاح المصرف في افتتاح مكتب له في سوق ابو ظبي المالي العالمي”.

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