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السعودية تعلن موافقتها على افتتاح فرع للمصرف التجاري العراقي في الرياض
2018/05/03 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

أعلن المصرف العراقي للتجارة “TBI“، اليوم الخميس، موافقة مؤسسة النقد السعودية على افتتاح فرع للمصرف في الرياض لتكثيف التعاون المالي والنقدي بين البلدين، فيما أكد سعيه لافتتاح فرع له في تركيا بعد أن نجح في افتتاح مكتب له في سوق ابو ظبي المالي العالمي.

وقال مدير المصرف العراقي للتجارة فيصل […]

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