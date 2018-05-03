الصين تنشر منظومات صاروخية مضادة للسفن والطائرات في الجزر المتنازع عليها

2018/05/03 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون”، اليوم الخميس، عن نشر الصين بشكل سري صواريخ مضادة للسفن والطائرات، في مواقعها الثلاثة الموجودة في الجزر المتنازع عليها في أرخبيل نانشا جنوبي البلاد.ونقلت شبكة “CNBC” الامريكية، عن المتحدث باسم الوزارة، الذي يتم الكشف عن هويته، قوله ان “الصين نشرت صواريخ كروز مضادة […]

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