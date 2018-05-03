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لندن.. انفجار يصيب العشرات في احتفال يهودي
2018/05/03 | 09:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار الدولية

الخميس 3 مايو 2018 | 09:28 صباحاً

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لندن..

انفجار يصيب العشرات في احتفال يهودي

متابعة/...قالت مصادر امنية، ان عشرات الأشخاص اصيبوا في انفجار بمنطقة ستانفورد هيل شمالي لندن مساء الاربعاء، وقع خلال احتفال يهودي.

ونقلت رويترز عن صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن سبب الانفجار غير معروف.

وقالت الصحيفة: إن نحو 30 شخصا تعرضوا لإصابات، بينهم 10 أشخاص استدعت حالاتهم العلاج في المستشفى.انتهى 1

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