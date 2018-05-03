2018/05/03 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ديالى، الخميس، بان حصيلة الهجوم على نقطة مرابطة امنية شمال شرق المحافظة مساء يوم امس بلغت اربعة قتلى وجرحى من افراد الشرطة.

وقال المصدر ، ان "حصيلة الهجوم الذي شنه داعش على نقطة مرابطة امنية في وادي العوسج في اطراف ناحية جلولاء (70كم شمال شرق ب‍عقوبة) بساعة متاخرة من مساء يوم امس، بلغت مقتل شرطي واصابة ثلاثة اخرين احدهم بحالة حرجة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الوضع الامني في العوسج تحت السيطرة"، مشيرا الى ان "الاجهزة الامنية تفرض طوقا مشددا بالوقت الراهن حول المنطقة تحسبا لاي طارئ".

يذكر ان نقطة مرابطة امنية في وادي العوسج تعرضت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الى هجوم شنه "داعش"، وتم احباطه من قبل القوات الامنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: مقتل واصابة اربعة من افراد الشرطة بهجوم وادي العوسج بديالى) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: مقتل واصابة اربعة من افراد الشرطة بهجوم وادي العوسج بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).