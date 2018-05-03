واع / إصابة شرطي بنيران قناص شمال شرقي ديالى

2018/05/03 | 09:31

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03/05/2018 09:20:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / ديالى

أفاد مصدر مسؤول في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بأن شرطيا اصيب بنيران قناص شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إن "شرطيا في نقطة الجسر بمدخل ناحية جلولاء الشمالي، شمال شرقي ديالى، أصيب بجروح بنيران قناص".

وأضاف أنه "تم نقل المصاب الى المستشفى مع الذين أصيبوا خلال إحباط هجوم داعش الإرهابي على نقطة في قرب وادي العوسج بإطراف جلولاء قبل منتصف الليلة الماضية".

وأكد المصدر أن "الأوضاع في حدود ناحية جلولاء مسيطر عليها بشكل كامل بالوقت الراهن".

وكانت القوات الأمنية قد أحبطت في ساعة متأخرة من مساء أمس، هجوما لداعش الإرهابي على نقطة أمنية قرب وادي العوسج بأطراف جلولاء شمال شرقي ديالى ،فيما قتل شرطيين وأصيب آخرين خلال إحباط الهجوم.

ت:ح.ك

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