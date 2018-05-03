2018/05/03 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شن مسلحو تنظيم داعش هجوما في وقت متأخر من الليل على قوات الامن العراقية بمحافظة ديالى في مؤشر على تصاعد الهجمات قبل ايام من الانتخابات التشريعية.

وستجرى الانتخابات في 12 من الشهر الجاري ومن المؤمل ان يشارك فيها 24 مليون عراقي لانتخاب برلمان جديد يتنافس على مقاعده الـ329 نحو سبعة آلاف مرشح.

وقال مصدر لكوردستان 24 إن عددا من مسلحي داعش شنوا مساء الاربعاء هجوما على قوات الأمن في وادي العوسج في محيط بلدة جلولاء الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمال شرق بعقوبة مما اسفر عن مقتل شرطيين اثنين واصابة اربعة آخرين بجروح.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم بالاضافة الى تبنيه هجوما آخر وقع يوم الثلاثاء في بلدة الطارمية الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال بغداد.

وهدد تنظيم داعش قبل ايام قلائل باستهداف مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، وقال انها ستكون هدفا لمسلحيه.

وأعلن العراق في كانون الاول ديسمبر الماضي النصر النهائي على تنظيم داعش، بيد ان التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات وتفجيرات في مناطق عدة من البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يصعّد مع قرب الانتخابات وآخر هجماته في ديالى) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يصعّد مع قرب الانتخابات وآخر هجماته في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).