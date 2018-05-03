لافروف: الولايات المتحدة تتبع عمليا نهج تفكيك سوريا

2018/05/03 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، إن الولايات المتحدة الأمريكية "تنشط بالتمركز على ضفة الفرات الشرقية في سوريا".

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