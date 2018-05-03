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المالية توقع اتفاق قرضين يابانيين لتمويل مشاريع في البصرة
2018/05/03 | 09:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتصاد

منذ 2018-05-03 الساعة 09:27 (بتوقيت بغداد)

بغداد- موازين نيوز

وقعت وزارة المالية، الخميس، اتفاقيتين مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للحصول على قروض.

وقال مراسل/موازين نيوز/ ان"الاتفاقية الاولى تتضمن قرضا لمشروع ماء البصرة بقيمة 19،4 مليار ين ياباني اي ما يعادل 176مليون دولار وتتضمن الثانية قرضا لمشروع تاهيل قطاع الري بمبلغ 15,3 مليار ين ياباني أي ما يعادل 141 مليون دورلار".

واضاف، ان"حفل التوقيع حضره وكيل وزارة المالية ماهر حماد والسفير الياباني في العراق فوميو ايواي".انتهى29/ح

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