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العراق يدرس طلبا مصريا لفتح مركز تجاري دائم في بغداد
2018/05/03 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

كشف السفارة العراقية في مصر، اليوم الخميس، قرب صرف مستحقات العمال المصريين الذين كانوا يعملون في العراق، فيما أكد أن العراق يدرس طلبا مصريا لفتح مركز تجاري دائم في بغداد.

وقال السفير العراقي, حبيب الصدر, في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه, اسيا الاخبارية, إنه “سيتم صرف مستحقات العمال […]

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