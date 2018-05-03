الانتربول يعتقل مسافر يحمل جواز سفر يوناني بمطار البصرة

2018/05/03 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس, منفذ مطار البصرة القبض على مسافر يوناني.وذكر بيان للهيئة, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان” مكتب الشرطة العربية والدولية الانتربول القت القبض على ذلك الشخص كونه يحمل جواز سفر يوناني مزور من خلال استبدال الصفحة الرئيسية كاملة بمعلومات جديدة.وأضاف البيان, انه” تمت […]

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