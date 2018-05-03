المنافذ الحدودية تعلن اعتقال مسافر يوناني في مطار البصرة الدولي

2018/05/03 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ان الانتربول الدولي اعتقل مسافرا يونانيا في مطار البصرة الدولي، مبينة انه تم احالته الى مركز شرطة المحافظة لاتخاذ اجراءات قانونية بحقه.وقالت الهيئة في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “مكتب الشرطة العربية والدولية الانتربول تمكن اليوم، من اعتقال مسافر يوناني […]

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