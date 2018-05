2018/05/03 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن مقتل واصابة اكثر من 200 شخص بأعمال إرهاب وعنف مسلح بمناطق مختلفة من العراق خلال شهر نيسان الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان انه قتل ما مجموعه 68 مدنيا عراقيا وجرح 122 اخر في اعمال الارهاب والعنف والصراع المسلح في العراق في نيسان / ابريل 2018 .

ومن بين الارقام الاجمالية التي سجلتها بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق لشهر نيسان / ابريل, كان عدد المدنيين الذين قتلوا (لا يشمل الشرطة) 64 شخص, في حين كان عدد المصابين (لا يشمل الشرطة) 121 شخصا.

كانت الانبار اسوأ محافظة متضررة, حيث بلغ عدد الاصابات بين المدنيين 53 (24 قتل, و 29 جريحا)، تليها بغداد بـ 8 قتلى و 30 جريحا, وكركوك بـ 10 قتلى و 21 مصاب، بحسب الأمم المتحدة.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: مقتل واصابة اكثر من 200 شخص بأعمال إرهاب وعنف في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: مقتل واصابة اكثر من 200 شخص بأعمال إرهاب وعنف في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).