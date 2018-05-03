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الانتربول يلقي القبض على مطلوب يوناني اقصى جنوب العراق
2018/05/03 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "الانتربول" يلقي القبض على مطلوب يوناني اقصى جنوب العراق03 May,2018أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، منفذ مطار البصرة، اليوم، القاء القبض على مسافر يوناني.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، ان مكتب الشرطة العربية والدولية الانتربول القت القبض على ذلك الشخص كونه يحمل جواز سفر يوناني مزور من خلال استبدال الصفحة الرئيسية كاملة بمعلومات جديدة.وأضاف البيان انه تمت احالته الى مركز شرطة مطار البصرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة.

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