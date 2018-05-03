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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمال غربي تركيا
2018/05/03 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر, اليوم الخميس، ولاية جناق قلعه، شمال غربي تركيا.

وذكر بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (أفاد)، واطلعت عليه الأناضول.

ووفق البيان فإنّ أجهزة الرصد سجلت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على عمق 7 كم […]

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