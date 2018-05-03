صرف 50% من حصة ارباح العاملين في القطاع النفطي بالعراق

2018/05/03 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن صرف نسبة ‎ %‎50كارباح للعاملين بالقطاع النفطي في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، انه “تقرر صرف نسبة ‎50% من حصة ارباح العاملين المحددة وفق المادة 11 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وأسترشادا بإحكام قانون […]

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