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المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة ايارالحالي
2018/05/03 | 09:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكرت الهيأة في بيان لها اليوم الخميس : "انه بالتنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة Tbi والشركة العالمية للبطاقة الذكية، تمت المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة ايار الحالي".واوضحت : انه بإمكان المتقاعدين من حاملي البطاقة الذكية كي كارد ومتقاعدي الصرف اليدوي مراجعة مراكز الصرف لإستلام رواتبهم".انتهىد.م

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