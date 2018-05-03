النفط تعلن صرف 50% من حصة ارباح العاملين في قطاعاتها

2018/05/03 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن صرف نسبة ‎ %‎50كارباح للعاملين في القطاع النفطي في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس" انه تقرر صرف نسبة ‎50% من حصة ارباح العاملين المحددة وفق المادة 11 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وأسترشادا بإحكام قانون الموازنة الإتحادية أسوة بحصة الخزينة العامة وذلك للدور المتميز للعاملين بالقطاع النفطي في تحقيق زيادة بالإنتاج الوطني وتحقيق الأرباح.

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وكانت وزارة المالية قد قامت في وقت سابق بصرف حصة الخزينة بنسبة ‎%‎50 فيما لم يتم صرف حصة أرباح العاملين.

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