نائب: ترشح بعض الزعامات في بغداد دليل على فشلهم في محافظاتهم

2018/05/03 | 13:45

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المعلومة/بغداد..

ارجع عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي، الخميس، ترشح بعض الزعامات ورؤساء الكتل السياسية على محافظة بغداد في الانتخابات الحالية الى “فشلهم” في محافظاتهم، داعيا البغدادين إلى أن يكونوا أكثر وعيا بشأن ذلك.

وقال الزيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تزاحم بعض الرؤوس والزعامات على بغداد خلال الانتخابات الحالية دليل على فشلهم في محافظاتهم وتقديم اي خدمة لهم”، مبينا أن “بغداد كانت اقل ضررا من بقية المحافظات، ما دفع اولئك المرشحين للترشح عنها”.

وأضاف، أن “القانون لا يمنع العراقي من الترشح في اي محافظة او مدينة يرغب حتى لو لم ينحدر منها”، داعيا البغدادين إلى أن “”يكونوا أكثر وعيا تجاه هؤلاء المرشحين خلال الادلاء باصواتهم”.

يشار إلى أن الانتخابات الحالية شهدت ترشح بعض السياسيين في محافظة بغداد بدل محافظاتهم وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي ينحدر من محافظة ديالى.



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