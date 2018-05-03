القبض على 20 متهما بجرائم جنائية في بابل

2018/05/03 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-03 الساعة 13:13 (بتوقيت بغداد)

بغدادـ موازين نيوز

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس، عن القاء القبض على 20 متهما بمواد قانونية وجنائية مختلفة خلال عمليات امنية شملت مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة الشرطة، العقيد عادل العناوي الحسيني، في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، إن"قوات الشرطة نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية عمليات دهم وتفتيش شملت مناطق متفرقة من المحافظة, اسفرت عن إلقاء القبض على 20 متهما بارتكاب جرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة صادره بحقهم مذكرات قبض من السلطة القضائية".

وأضاف الحسيني، أن "العمليات جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون الاهالي"، لافتاً الى أن "المعتقلين نقلوا الى مراكز للاحتجاز الامني لاستكمال باقي الاجراءات القانونية بحقهم".انتهى29/أ43

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