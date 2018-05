2018/05/03 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى الحكم بعدم دستورية أوامر وزارية صادرة عن وزارة الشباب والرياضة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الأمر الصادر عن وزارة الشباب والرياضة المرقم (21666) و المؤرخ 6/ 12/ 2016”.

واضاف أن “المدعي خاصم في دعواه وزير الشباب والرياضة إضافة لوظيفته، وطلب إدخال رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس النواب إضافة لوظيفتهما أشخاص ثالثة في الدعوى”.

وأوضح البيان، أن “الحكم اشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالنظر في التشريعات المتعارضة مع أحكام الدستور وليس الأوامر الوزارية لأنها قرارات إدارية حدد القانون طريق للطعن بها غير المحكمة الاتحادية العليا وبناء عليه قررت رد الدعوى من جهة الاختصاص”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية ترد الطعن بعدم دستورية أوامر صادرة عن وزارة الشباب والرياضة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية ترد الطعن بعدم دستورية أوامر صادرة عن وزارة الشباب والرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).