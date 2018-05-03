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شرطة ذي قار تلقي القبض على عدد من المطلوبين في ناحية النصر
2018/05/03 | 13:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ذي قار أسفرت ممارسة أمنية مشتركة، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بناحية النصر في محافظة ذي قار.

وأشارت مديرية شرطة محافظة ذي قار في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إلى أن “قوة مشتركة من مديرية الاستخبارات العسكرية ومكافحة الإرهاب وقسم مكافحة الإجرام وفوج المهمات الخاصة وقسم شرطة الرفاعي، نفذت […]

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