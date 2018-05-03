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الجبوري يدعو لجلسة استثنائية للبرلمان
2018/05/03 | 13:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الجبوري يدعو لجلسة استثنائية للبرلمان

تأریخ التحریر: : 2018/5/3 13:47 • 20 مرة مقروئة

{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري لجلسة استثنائية للبرلمان لتقييم عمل المفوضية بعد الاقتراع ..يتبع

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