2018/05/03 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجبوري يدعو لجلسة استثنائية للبرلمان

تأریخ التحریر: : 2018/5/3 13:47 • 20 مرة مقروئة

{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري لجلسة استثنائية للبرلمان لتقييم عمل المفوضية بعد الاقتراع ..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يدعو لجلسة استثنائية للبرلمان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يدعو لجلسة استثنائية للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).