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العبايجي تطالب بتعديل الدستور
2018/05/03 | 13:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 3 ماي 2018 - 1:53 م

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت النائبة عن تحالف تمدن، شروق العبايجي، الخميس، بتعديل الدستور وفق معايير المواطنة والولاء للعراق.وقالت العبايجي في حديث صحفي له اليوم: “اننا بحاجة حقيقية الى تعديل الدستور وفق معايير المواطنة والولاء الى العراق”، مشددة على ضرورة ان “تكون لنا خلاصة من التجارب السابقة واعادة النظر في بعض بنود الدستور التي وضعت على عجل واعادتها بما تتناسب مع حاجة المرحلة المقبلة”.وأضافت ان “الدستور لابد ان يجرم الطائفية وتغليب المصلحة العامة على الفئوية”، مؤكدة ان “تعديل الدستور ليس امرا صعبا، وفي كل دول العالم تم تغيير الدستور لاكثر من مرة “.وأشارت الى ان “الدستور وضع لخدمة الشعوب وهي عقد اجتماعي بين النخبة الحاكمة والمجتمع”، مبينة ان “هناك مواد في الدستور صيغت بطريقة لم تجلب الخير للمجتمع وللعراق وانما وضعت الغام في تطور العراق وكارثة وضعت في نسيج المجتمع العراقي”.

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