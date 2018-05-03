2018/05/03 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..يتبع…..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري الدورة التشريعية الحالية لن تنتهي باقامة الانتخابات والـ 30 من حزيران هو اخر ايامها) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري الدورة التشريعية الحالية لن تنتهي باقامة الانتخابات والـ 30 من حزيران هو اخر ايامها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).