القبض على عصابة في كربلاء بعد ساعات من ارتكابها جريمة سرقة

2018/05/03 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الإعلامي باسم قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت العقيد علاء الغانمي أن القوات الأمنية في مكافحة إجرام المحافظة وباقي التشكيلات الامنية الاخرى تمكنت شعبة مكافحة اجرام المخيم من تعقب جريمة سرقة دار احدى المواطنات في حي النقيب والقاء القبض على مرتكبيها بفترة وجيزة بالإضافة الى ضبط جميع المسروقات التي هي عبارة عن مخشلات ذهبية ومبالغ مالية تقدر ب12 الف دولار امريكي.

واضاف "بعد استخبار مفارز مكافحة الاجرام في شعبة المخيم عبر الجهاز اللاسلكي على الفور توجهت المفارز ولأهمية الحادث ولما يشكل من مساس في امن المدينة وممتلكات مواطنيها".

وتابع "تم تشكيل فريق عمل برئاسة العقيد صباح المسعودي مدير قسم مكافحة الاجرام وايضا بمتابعة مدير الشعبة المعني وثلة من الضباط والمنتسبين الأكفاء وبفترة قياسية اقل من 12 ساعة بعد جمع المعلومات الكافية وتضافر الجهود ومتابعة كاميرات المراقبة اثمرت الجهود بالتوصل والقبض على المتهمين الثلاثة السراق وضبط جميع المسروقات وبعد التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالادلة والقرائن فقد انهاروا واعترفوا صراحة بسرقة الدار الواقعة في حي النقيب".

مبينا انه "صدقت اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم اجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لاعترافاتهم وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة 444 سرقة من قانون العقوبات العراقية واحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا قصاصهم العادل".



انتهى/خ.

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