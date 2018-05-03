2018/05/03 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Password recovery

استعادة كلمة المرور

بريدك الالكتروني

كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يعلن توجيه طلبات الى رئاستي الجمهورية والحكومة لاصدار عفو خاص عن سلطان هاشم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يعلن توجيه طلبات الى رئاستي الجمهورية والحكومة لاصدار عفو خاص عن سلطان هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).