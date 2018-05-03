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الجبوري يعلن توجيه طلبات الى رئاستي الجمهورية والحكومة لاصدار عفو خاص عن سلطان هاشم
2018/05/03 | 13:55
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