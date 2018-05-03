الجعفري يترأس الوفد العراقي للجنة الاقتصادية العراقية التركية

2018/05/03 | 13:56

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(المستقلة)..توجه وزير الخارجية ابراهيم الجعفري الى تركيا،اليوم الخميس،في زيارة رسمية.

وقال الناطق باسم الخارجية أحمد محجوب أن الجعفري توجه إلى أنقرة لترؤس الجانب العراقي في اللجنة الاقتصادية العراقية التركية المشتركة في دورتها ١٨.

واشار الى مشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات العراقية في الاجتماعات لبحث ملفات الطاقة والمياه والتجارة المشتركة.

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