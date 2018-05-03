2018/05/03 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة عن نينوى: التزوير امر وارد خلال الانتخابات المقبلة

بغداد/...



اكدت النائب عن محافظة نينوى، جميلة العبيدي، الخميس، ان الكتل الكبيرة هي من تسيطر على الانتخابات وتوظف كثيراً من الامور لخدمة مصالحها، مبينة ان بعض المفوضين في مجلس المفوضية تم اختيارهم وفق المحاصصة.

وقالت العبيدي لـ"عين العراق نيوز" ان "الانتخابات العراقية المقبلة، لن تمر دون وجود عمليات تزوير لان الكتل الكبيرة هي من تسيطر عليها وتعمل بمختلف الطرق وتوظف جميع الادوات لخدمة مصالحها ومن اجل تزوير الانتخابات والحصول على عدد اكبر من المقاعد في الدورة التشريعية المقبلة".

وتابعت انه "لو اردنا الحديث عن كيفية التزوير، نبدأ من الية اختيار المفوضين لمجلس المفوضين الحالي، عندما رشحت الكتل اغلب المفوضين السابقين واعادت اختيارهم من جديد وهم الان يشكلون مجلس المفوضين الحالي وغالبيتهم تم اختيارهم وفق المحاصصة الحزبية والتوافقات السياسية" مبينة ان "هذه واحدة من الخطوات التي اتبعتها الكتل الكبيرة بشأن الانتخابات".انتهى3

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