ائتلاف العبادي: حكومتنا القادمة ستحقق”الاكتفاء الذاتي”

2018/05/03 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 3 ماي 2018 - 1:59 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر، اليوم الخميس، ان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفرت 5 مليار دولار كانت تنفق على استيراد المشتقات النفطية من عام 2015 الى عام 2017، فيما أشار الى ان حكومة العبادي المقبلة ستحقق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.وذكر الناطق باسم الائتلاف حسين العادلي، في تصريح صحفي، ان “حكومة العبادي وفرت 5 مليار دولار كانت تنفق على استيراد المشتقات النفطية للسنوات من 2015 الى 2017″، مبينا ان “برنامج حكومة العبادي للسنوات القادمة سيحقق الاكتفاء الذاتي والانتقال لمرحلة التصدير”.وأضاف العادلي، انه “قبل ايام تم الاعلان عن الاكتفاء الذاتي من مادة الكاز، والعمل جار لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع انواع المشتقات النفطية مما يوفر للدولة مليارات الدولارات”، مشيراً الى انه “وفقاً لبرنامج ائتلاف النصر فان الطاقة الانتاجية للنفط سترتفع الى 6.5 مليون برميل يوميا، والطاقة التصديرية سترتفع الى 5.25 مليون برميل يوميا، وانتاج الغاز سيرتفع الى 3500 مقمق يوميا”.وأشار الى ان “هناك 11 مشروعا نفطيا استثماريا كبيرا ستساهم في تعزيز الصناعة النفطية وتوفير العديد من فرص العمل.”

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