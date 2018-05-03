الخميس 3 أيار 2018 م (17 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ائتلاف العبادي: حكومتنا القادمة ستحقق”الاكتفاء الذاتي”
2018/05/03 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 3 ماي 2018 - 1:59 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر، اليوم الخميس، ان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفرت 5 مليار دولار كانت تنفق على استيراد المشتقات النفطية من عام 2015 الى عام 2017، فيما أشار الى ان حكومة العبادي المقبلة ستحقق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.وذكر الناطق باسم الائتلاف حسين العادلي، في تصريح صحفي، ان “حكومة العبادي وفرت 5 مليار دولار كانت تنفق على استيراد المشتقات النفطية للسنوات من 2015 الى 2017″، مبينا ان “برنامج حكومة العبادي للسنوات القادمة سيحقق الاكتفاء الذاتي والانتقال لمرحلة التصدير”.وأضاف العادلي، انه “قبل ايام تم الاعلان عن الاكتفاء الذاتي من مادة الكاز، والعمل جار لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع انواع المشتقات النفطية مما يوفر للدولة مليارات الدولارات”، مشيراً الى انه “وفقاً لبرنامج ائتلاف النصر فان الطاقة الانتاجية للنفط سترتفع الى 6.5 مليون برميل يوميا، والطاقة التصديرية سترتفع الى 5.25 مليون برميل يوميا، وانتاج الغاز سيرتفع الى 3500 مقمق يوميا”.وأشار الى ان “هناك 11 مشروعا نفطيا استثماريا كبيرا ستساهم في تعزيز الصناعة النفطية وتوفير العديد من فرص العمل.”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي: حكومتنا القادمة ستحقق”الاكتفاء الذاتي”) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي: حكومتنا القادمة ستحقق”الاكتفاء الذاتي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالوثيقة.. رفع دعوى قضائية ضد الجمّال والسليمان والميزان والكبيسي تطالب باستبعادهم من الانتخابات بتهمة الارهاب
⋙ العثور على كدس يضم 116 صاروخا خلال عملية أمنية بالأنبار
⋙ العثور على عتاد عسكرية وعبوات ناسفة في فرى بنينوى
⋙ وثيقة موجهة الى المفوضية لاستبعاد خمسة مرشحين بتهمة دعم الإرهاب
⋙ لافروف: القدس يجب أن تكون عاصمة للديانات الثلاث
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. مشجعات "ايرانيات" يتنكرن بـ"لحية وشارب" لدخول ملعب
⋙ بالفيديو.. تعرف على النظام الإداري الإلكتروني لهيئة الحشد الشعبي
⋙ بالصور.. العبادي يصل النجف ويزور معمل الالبسة
الأكثر شيوعا